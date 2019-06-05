В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный ветер на территории Челябинской области 6 июня. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Неблагоприятные погодные условия повышают вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, повреждений слабо укрепленных конструкций, кровли, обрывов линий электропередач, вал деревьев.

По данным Челябгидрометцентра, завтра днем в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие и умеренные дожди, грозы. Температура воздуха в среднем по области составит +18,+23 градусов Цельсия, в горах +11,+16.