В Свердловской области около 800 домов еще не перешли на «цифру»

Несколько населенных пунктов Свердловской области остаются без цифрового телевидения после отключения аналогового вещания. Это 800 домов, которые не попали в зону наземного цифрового вещания, сообщили в департаменте информполитики региона.

По словам директора свердловского департамента информатизации и связи Юрия Гущина, в день отключения аналогового телесигнала на федеральную и региональную «горячие линии» поступило более 3 тыс. звонков. 4 июня на региональную линию обратилось 1,5 тыс. человек. По данным министерства соцзащиты Свердловской области, за выплатой компенсации за покупку приставки для цифрового телевидения обратились 864 семьи, из них 586 уже получили выплаты. Для малоимущих уральцев также предусмотрена компенсация. «На сегодняшний день на выплату компенсации принято 864 заявления. Из них 586 семей уже получили выплаты»,— рассказали в министерстве.

Федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения стартовала в 2009 году в соответствии с программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». С 3 июня в Свердловская область перешла от аналогового к цифровому вещанию. Новый цифровой телесигнал позволит жителям смотреть 20 бесплатных каналов. В их число входят десять программ первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»; и 10 программ второго мультиплекса: СТС, ТНТ, «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир» и «МузТВ».

Екатерина Аверина