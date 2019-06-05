В Зауралье упростят порядок предоставления земельных участков для строительства индивидуального жилья

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области разработал два законопроекта, направленных на обеспечение возможности для граждан «жить и заниматься хозяйством на курганской земле», сообщила журналистам на пресс-конференции директор регионального ведомства Лариса Галченко.

По словам госпожи Галченко, правительство области составит перечень населенных пунктов, в которых гражданам будет предоставляться возможность получения в аренду участков размером до 1 га без торгов для строительства индивидуального жилья. Уже известно, что в число этих территорий не войдут Курган, Шадринск, а также Кетовский и Лесниковский сельсоветы Кетовского района.

Претендовать на такие участки сможет ряд категорий граждан: лишившиеся жилья в результате чрезвычайных ситуаций; участники госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за границы; молодые семьи, которые нуждаются в жилье; граждане, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в жилье; члены казачьих обществ. Если получившие участок в рамках этого закона возведут на нем дом в течение трех лет, или у них в семье родится ребенок, землю им передадут безвозмездно.

Второй законопроект предусматривает возможность для крестьянско-фермерских хозяйств получать бесплатно в собственность земли площадью до 100 га. В трех районах – Каргапольском, Кетовском и Щучанском – площадь участков будет ограничена 10 га, поскольку «нераспределенных земель сельхозназначения здесь значительно меньше», говорится в сообщении пресс-службы правительства Курганской области.