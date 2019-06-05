Кубань вошла в число лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта

Краснодарский край назван в числе лучших регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом на прошедшем накануне селекторном совещании в правительстве России сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

По словам зампреда правительства, нацпроект стартовал в 2019 году в 83 российских регионах, и по состоянию на 4 июня в план-график торгов включено 99,3 % или 6 211 объектов. По 87,1% из них данные процедуры завершены. Законтрактовано порядка 4,9 тыс. объектов, что составляет 78,8% от запланированного на 2019 год, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Господин Акимов назвал регионы, которые уже завершили конкурсные процедуры, заключили в срок контракты с подрядчиками и приступили к активной фазе дорожных работ. Это Краснодарский край, Томская, Свердловская, Пензенская, Нижегородская, Белгородская, Мурманская, Тульская, Калужская области, Пермский, Алтайский края, а также Башкортостан, Ингушетия и Удмуртия. В числе регионов, меньше 40% завершенных торгов названы Крым, Чукотка, Тверская область, Мордовия и Еврейская автономная область. В Республике Крым и Чукотском автономном округе процент завершенных торгов не превышает 10 %.

Дмитрий Михеенко