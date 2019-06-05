В финал конкурса по выбору мэра Липецка прошли две женщины

За пост мэра Липецка в финальном этапе конкурса поборются и.о. главы города Евгения Уваркина и заместитель руководителя Добровского района Татьяна Трубачева. Обе прошли на последний этап после презентации концепций развития облцентра. «Я всегда считал, что женщины более ответственны. Их программы наиболее проработаны, там расставлены правильные приоритеты»,– прокомментировал председатель конкурсной комиссии вице-губернатор Александр Костомаров.

Среди тех, кто не впечатлил комиссию, оказались начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс» Дмитрий Голоскоков, директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века» Тимур Иоселиани, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства АО «ЛГЭК» Сергей Чуркин и замглавы Данковского района Анатолий Ясенко. Еще трое кандидатов – временно неработающие Роман Крысин и Дмитрий Месяц, а также директор ООО «Флебос» Татьяна Нечаюк – не добрались до этапа презентаций. Последний этап состоится 18 июня на внеочередной сессии горсовета.

О смене власти в администрации облцентра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Липецка не выдержал противостояния с Игорем Артамоновым».

Александр Прытков