Экс-нападающий СКА Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Бывший нападающий петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Сумма контракта хоккеиста не разглашается. Известно, что соглашение рассчитано на один год.

?С возвращением домой, Павел!



Наш клуб с гордостью сообщает, что за “Автомобилист” будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всем хоккейном мире известный как Волшебник! pic.twitter.com/9n8ROL9JMO — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 5 июня 2019 г.

В составе СКА Павел Дацюк выступал после возвращения из НХЛ в 2016 году. С петербургским клубом в 2017 году он выиграл Кубок Гагарина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что игрок тепло попрощался с болельщиками СКА в своем Instagram, заявив, что годы, проведенные в армейском клубе, стали для него «запоминающимися».