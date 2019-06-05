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Экс-нападающий СКА Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Бывший нападающий петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Сумма контракта хоккеиста не разглашается. Известно, что соглашение рассчитано на один год.

В составе СКА Павел Дацюк выступал после возвращения из НХЛ в 2016 году. С петербургским клубом в 2017 году он выиграл Кубок Гагарина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что игрок тепло попрощался с болельщиками СКА в своем Instagram, заявив, что годы, проведенные в армейском клубе, стали для него «запоминающимися».

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