Необычные маски в Краеведческом музее

Настоящей «бомбой» стала в Новосибирске иммерсивная выставка художника Юрия Шахояна «Игра с вечностью». Она продлится до 18 июня в залах Краеведческого музея.

Зрители сравнивают выставку с увеличительным стеклом, через которое можно подробно разглядеть многоликое творчество художника, глубоко попасть в мир его образов, ощутить взаимодействие с материалом, раствориться в игре с вечностью. Оказавшись на выставке, зрители погружаются в особенную атмосферу: приглушенный свет, спокойная музыка и разнообразие оригинальных экспонатов.