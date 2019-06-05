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Необычные маски в Краеведческом музее

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Настоящей «бомбой» стала в Новосибирске иммерсивная выставка художника Юрия Шахояна «Игра с вечностью». Она продлится до 18 июня в залах Краеведческого музея.

Зрители сравнивают выставку с увеличительным стеклом, через которое можно подробно разглядеть многоликое творчество художника, глубоко попасть в мир его образов, ощутить взаимодействие с материалом, раствориться в игре с вечностью. Оказавшись на выставке, зрители погружаются в особенную атмосферу: приглушенный свет, спокойная музыка и разнообразие оригинальных экспонатов.

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