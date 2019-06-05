Глава Росприроднадзора признает ситуацию в Сибае некритической

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ситуация в башкирском Сибае, где с ноября тлеют шахты Учалинского ГОК (УГОК, входит в УГМК-холдинг) не является критической. «Там реальные улучшения идут, каждый понедельник получаем отчетность. Мы за этим следим, там нет сейчас такой критической ситуации, которая была зимой. Мы надеемся, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись»,— приводит ТАСС заявление главы ведомства, сделанное в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В Сибае с декабря действует режим повышенной готовности из-за загрязнения воздуха диоксидом серы. Жители города жалуются на обострение аллергических реакций, бронхитов, затруднение дыхания, боли в горле, кожные высыпания. В феврале-марте УГОК залил часть подземных выработок, чтобы погасить очаги тления руды. Должного результата это не принесло. В конце мая подтопление шахт было продолжено. Ранее глава Росприроднадзора прогнозировала улучшение ситуации в Сибае уже в марте.

Замеры уровня загрязнения воздуха в Сибае проводят лаборатории минэкологии республики и регионального комитета по делам ЧС. С апреля они в основном не фиксируют превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Установленные местными экоактивистами датчики показывают, что загрязнение воздуха сохраняется.

Ирина Самойлова