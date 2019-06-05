Легендарный календарь Pirelli в кинотеатре «Победа»

Впервые календарь Pirelli был выпущен в 1964 году, а первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles. С тех пор выход календаря стал доброй традицией, а авторы экспозиции меняются из года в год.

Сейчас автором 46-го выпуска календаря стал один из самых знаменитых современных фотографов Альберт Уотсон. В экспозицию вошли сорок цветных и черно-белых фотографий формата 16:9, связанных общей темой «Мечты». Участие в съемках приняли супермодель Джиджи Хадид и известнейший американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, выдающаяся модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, а также молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.