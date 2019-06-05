Картины из Лувра при свечах

В выставочном центре «Мольбеrt. Другие выставки» (Орджоникидзе, 27, цокольный этаж) при свечах можно увидеть картины Лувра. Почему при свечах? Именно при свечах открывался в свое время и сам Лувр. Интерактивная выставка так и называется — «Шедевры Лувра при свечах», правда свечи на этот раз — электронные. Впрочем, это не меняет концепцию и не теряет оригинальности. Кстати, благодаря специальному приложению на смартфоне гости смогут услышать фрагмент аудиоспектакля о шедевре и его авторе.

Предварительная запись и получение секретного кода по номеру: 375-19-36.