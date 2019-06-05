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Детектив по-французски

Следим за актерской игрой 11 июня в ДКЖ, начало в 19:00.

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Звезды кино и театра Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов предстанут перед зрителями в 1,5-часовой почти детективной истории «Фальшивая нота», поставленной по пьесе французского актера, режиссера и драматурга Дидье Карона.

Наверняка вы хорошо знакомы с этими столичными актерами. Возможно, видели их в различных телевизионных фильмах, сериалах, передачах… На этот раз у вас есть возможность увидеть их вживую. И главное: в этой постановке нет ни одной фальшивой ноты… Два народных артиста, два невероятных таланта, два ярких и харизматичных актера смогли воплотить на сцене настоящую драму, глубочайшую историю встречи с прошлым, историю преступления и наказания, покаяния и прощения.

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