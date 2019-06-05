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А вы знакомы с Греггом Кофи Брауном?

Проводим вечер с удовольствием 19 июня в ресторане «Бочкари».

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Автор хитов Стинга, Джо Кокера и Элтона Джона — Грегг Кофи Браун — порадует сибиряков насыщенной программой в разных стилях: афро-джаз, афро-бит, афро-фанк, афро-поп и афро-латинские мелодии.

Кто же такой Грегг Кофи Браун? Человек многих талантов и удивительной судьбы, актер театра и кино, продюсер и преподаватель теории музыки. В последние годы он часто приезжает в Россию как педагог, судья конкурсов молодых музыкантов и, конечно же, с концертами. В прошлом году он посетил несколько городов России и остался в восторге от россиян. На очереди — Новосибирск и яркая музыкальная программа!

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