А вы знакомы с Греггом Кофи Брауном? Проводим вечер с удовольствием 19 июня в ресторане «Бочкари».

Автор хитов Стинга, Джо Кокера и Элтона Джона — Грегг Кофи Браун — порадует сибиряков насыщенной программой в разных стилях: афро-джаз, афро-бит, афро-фанк, афро-поп и афро-латинские мелодии.

Кто же такой Грегг Кофи Браун? Человек многих талантов и удивительной судьбы, актер театра и кино, продюсер и преподаватель теории музыки. В последние годы он часто приезжает в Россию как педагог, судья конкурсов молодых музыкантов и, конечно же, с концертами. В прошлом году он посетил несколько городов России и остался в восторге от россиян. На очереди — Новосибирск и яркая музыкальная программа!