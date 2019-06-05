Баста объявил лето в Новосибирске

Лето в Новосибирске началось отчаянно! 1 июня при полном аншлаге в Экспоцентре выступил Баста — один из самых талантливых и востребованных рэп-артистов на сегодняшний день.

В качестве наставника и продюсера его можно увидеть в телевизионных проектах «Песни» на ТНТ, «Голос» на Первом канале, а вот в качестве исполнителя — на разных интернет-площадках и, конечно, вживую.

Новосибирцам повезло! Многотысячная аудитория, где точно присутствовали все три поколения, с радостью подпевала артисту. Одни знакомы с его творчеством с детства — сам Баста написал первую песню в 17 лет, другие познакомились с ним только недавно. На концерте прозвучали треки самые разные: от старой песни «Моя игра» до современных «Выпускной» и «Сансара».