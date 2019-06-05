Александр Васильев с лекцией о моде и стиле

Историк моды и стиля в очередной раз порадовал жителей Сибири своим визитом! Надо сказать, что Александр Васильев приезжает в Новосибирск довольно часто, и одна из его первых школ была проведена как раз в нашем городе еще 10 лет назад. На этот раз Васильев подарил новосибирцам лекцию-бестселлер «Русские сезоны Сергея Дягилева».

Почему такой повод? Дело в том, что в этом году исполняется 110 лет «Русским сезонам» Сергея Дягилева в Париже — именно он в свое время впервые вывез в столицу Франции российские музыку, оперу и балет. Сергей Дягилев — личность легендарная, а в списке его друзей были такие звезды, как Коко Шанель, Пабло Пикассо, Джордж Баланчин. Эти и другие интересные факты о Дягилеве и рассказал со сцены «Красного факела» Александр Васильев. Впрочем, это была даже не лекция, а моноспектакль. Среди зрителей присутствовали звезды НОВАТа Дмитрий Юровский и Анна Жарова, в фойе прогуливалась светская публика в умопомрачительных нарядах. Теперь ленты в соцсетях местных знаменитостей щедро украшены селфи с Васильевым!