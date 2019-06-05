Еврокомиссия начнет дисциплинарное расследование против Италии

По данным итальянских СМИ, Еврокомиссия может начать расследование в отношении бюджетной политики итальянского правительства. Проект соответствующего документа оказался в распоряжении газеты La Repubblica. Еврокомиссия полагает, что бюджетная политика нынешнего правительства Италии несет в себе риск снижения готовности страны к возможной нестабильности на финансовом рынке. Пока неизвестно, какие санкции может применить Еврокомиссия к Италии, если ее правительство откажется приводить свою бюджетную политику в соответствие с правилами ЕС.

Конфликт Еврокомиссии и правительства Италии, где большинство сейчас составляют представители популистских партий, продолжается с прошлого года. Тогда правительство заложило в бюджет 2019 года дефицит на уровне 2,4%, аргументируя это необходимостью стимулировать экономику. Это вызвало конфликт с Еврокомиссией, потому что предыдущее правительство Италии планировало втрое меньший бюджетный дефицит — 0,8%. Конфликт между правительством Италии и Еврокомиссией уже приводил к падению европейских биржевых индексов осенью прошлого года.

Подробнее о последствиях конфликта — в публикации “Ъ” «Мировые биржи заболели осенней депрессией».

Евгений Хвостик