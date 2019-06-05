Счетная палаты Татарстана выявила финансовые нарушения на 3,4 млрд рублей

В 2018 году Счетная палата Татарстана выявила финансовые нарушения на общую сумму в 3,42 млрд руб. Это на 68% больше, чем по итогам 2017 года, когда объем нарушений составлял чуть более 2 млрд руб. Об этом сообщил глава республиканской Счетной палаты Алексей Демидов, отчитываясь перед депутатами Госсовета республики.

В прошлом году больше всего нарушений выявлено при использовании государственного и муниципального имущества (2,37 млрд руб.), а также в сфере бухгалтерского учета (777 млн руб.) и при формировании и исполнении бюджетов (128 млн руб.).

По итогам проверок Счетной палаты в Татарстане оштрафованы два юридических лица и 63 должностных лица на общую сумму в 805 тыс. руб. Шесть чиновников были уволены. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»).

Господин Демидов сообщил, что по итогам проверок в бюджет республики и муниципалитетов было возвращено 3,2 млрд руб.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”