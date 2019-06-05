В донские колонии два дня подряд пытались доставить наркотики

На Дону сотрудники ИК-14 4 июня обнаружили у пришедшей на краткосрочное свидание ростовчанки четыре полимерных свертка с белым порошком, предположительно наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

На следующий день оперативные сотрудники ИК-2 задержали на прилегающей к внешней запретной зоне исправительного учреждения территории двух мужчин, пытавшихся перебросить через забор несколько свертков. В них было спрятано 254 капсулы психотропного препарата и марихуана.

Дарья Голякова