Закончено расследование уголовного дела экс-главы комитета по управлению имуществом Чайковского

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей руководительницы комитета по управлению имуществом администрации Чайковского Натальи Смышляевой. Экс-чиновница обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщает портал chaiknet.ru, по версии следствия, госпожа Смышляева путем обмана приобрела право на служебную квартиру, после чего передала жилье в собственность своей дочери, причинив муниципальному образованию ущерб на сумму свыше 800 тыс. руб. Кроме того, она совершила ряд незаконных действий, в результате которых из муниципальной собственности в пользу третьих лиц неправомерно отчуждены 149 земельных участков. Уголовное дело будет рассматривать Чайковский городской суд.