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Фото: Андрей Абрамов

«Проект гостиницы на улице Мануфактурной будет скорректирован», - мэрия

Инвестор стройки на мануфактурной признал запрет на работы

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Жители квартала недовольны возможной постройкой отеля в глубине их микрорайона.


По их информации, несмотря на запрет городских властей, на площадке продолжались работы. Чиновники проверили, как застройщик выполняет поручение дать свободный проезд спецтехнике и автомобилям местных жителей и не ведёт ли он строительных работ. Представитель застройщика Андрей Кочнев объяснил, что три дня на арендованном участке специализированная организация вела историко-архитектурные изыскания. Это обязательный этап работ при разработке проекта.

Проект планируют скорректировать с учётом того, что мэрия намерена признать проезд через участок муниципальной дорогой. По словам Владимира Панова, идёт юридический процесс оформления проезда в муниципальную собственность.

Ситуация с проездом внутри микрорайона сложная. От инвестора получено подтверждение понимания запрета работ, - подытожил Сергей Морозов.

По итогам разговора застройщик обещал в течение двух недель сдвинуть забор так, чтобы целиком освободить проезд.

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