10 июня, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Дарья Украинцева будет участвовать в выборах мэра Новосибирска при поддержке «Зеленых»

Депутат заксобрания Новосибирской области от фракции ЛДПР Дарья Украинцева пойдет на выборы мэра Новосибирска самовыдвиженцем, но при поддержке партии «Зеленых». Об этом она сама сообщила «Ъ-Сибирь». Для этого ей нужно будет собрать в свою поддержку 6 тыс. подписей избирателей за отведенные законом 28 дней.

Госпожа Украинцева отметила, что лейтмотивом ее программы станут вопросы экологии и природоохранной деятельности. Она, в частности, будет продвигать идею развития метро, как экологически чистого вида транспорта, сохранения зеленых зон, создание условий для раздельного сбора мусора.

«Я подготовила книгу, которую назвала «Том 1». В ней все новосибирцы будут писать свои пожелания, помогая сформировать программу»,— сказала Дарья Украинцева. По ее словам, неправильно, когда кандидат приходит с готовой программой и «навязывает свои взгляды на аспекты развития города».

Сейчас депутат работает над формированием своего штаба. В него уже вошел эксперт фонда «Сибирская политика» и журналист ОТС Николай Сальников, а также супруг Дарьи Украинцевой, экс-депутат кемеровского облсовета от ЛДПР, ныне — лидер новосибирского реготделения «Зеленых» Игорь Украинцев.

28-летняя Дарья Украинцева состоит в комитете заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению. До мая 2019 года состояла в ЛДПР, покинула ряды партии после того, как та не поддержала ее идею проведения праймериз по выдвижению кандидата на выборы мэра Новосибирска.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года в один тур. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили действующий градоначальник, коммунист Анатолий Локоть, депутат горсовета Наталья Пинус, лидер новосибирского реготделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко (если победит во внутрипартийном голосовании), бизнесмен Сергей Проничев от «Партии роста» и координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. На праймериз партии «Родина» победил председатель новосибирского реготделения Вячеслав Илюхин.

Юлия Сасевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя