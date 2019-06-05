Дарья Украинцева будет участвовать в выборах мэра Новосибирска от «Зеленых»

Депутат заксобрания Новосибирской области, беспартийный член фракции ЛДПР Дарья Украинцева пойдет на выборы мэра Новосибирска от партии «Зеленых». Об этом она сама сообщила «Ъ-Сибирь». Для этого ей нужно будет собрать в свою поддержку 6 тыс. подписей избирателей за отведенные законом 28 дней.

Госпожа Украинцева отметила, что лейтмотивом ее программы станут вопросы экологии и природоохранной деятельности. Она, в частности, будет продвигать идею развития метро, как экологически чистого вида транспорта, сохранения зеленых зон, создание условий для раздельного сбора мусора.

«Я подготовила книгу, которую назвала «Том 1». В ней все новосибирцы будут писать свои пожелания, помогая сформировать программу»,— сказала Дарья Украинцева. По ее словам, неправильно, когда кандидат приходит с готовой программой и «навязывает свои взгляды на аспекты развития города».

Сейчас депутат работает над формированием своего штаба. В него уже вошел эксперт фонда «Сибирская политика» и журналист ОТС Николай Сальников, а также супруг Дарьи Украинцевой, экс-депутат кемеровского облсовета от ЛДПР, ныне — лидер новосибирского реготделения «Зеленых» Игорь Украинцев.

28-летняя Дарья Украинцева состоит в комитете заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению. До мая 2019 года состояла в ЛДПР, покинула ряды партии после того, как та не поддержала ее идею проведения праймериз по выдвижению кандидата на выборы мэра Новосибирска.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года в один тур. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили действующий градоначальник, коммунист Анатолий Локоть, депутат горсовета Наталья Пинус, лидер новосибирского реготделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко (если победит во внутрипартийном голосовании), бизнесмен Сергей Проничев от «Партии роста» и координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. На праймериз партии «Родина» победил председатель новосибирского реготделения Вячеслав Илюхин.

Юлия Сасевич