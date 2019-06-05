В ближайшее время Саратов получит 127 млн руб. на расселение аварийного жилья

Саратовская область планирует до конца 2021 года расселить 4,5 тыс. аварийных жилых помещений, в которых проживает 9,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева, который на Петербургском международном экономическом форуме подпишет соответствующее соглашение с фондом содействия реформированию ЖКХ.

Общая стоимость программы превышает 4,5 млрд руб.

Заявка региона на получение денежных средств фонда уже одобрена.

Область получит от госкорпорации 425,12 млн руб. и добавит в порядке софинансирования 8,68 млн руб. на переселение 980 человек из 475 аварийных жилых помещений общей площадью 14,62 тыс. кв. м. Это жилье находится на территории шести.

Аванс в размере 127 млн руб. региона получит сразу после подписания соглашения.

Марина Ковалева