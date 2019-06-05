В ТОСЭР «Чусовой» появятся два новых резидента

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой» появятся два новых резидента, которые создадут в общей сложности 44 новых места работы. Производственная компания «Симплекс» планирует запустить производство по сборке и сервисному обслуживанию промышленного холодильного и климатического оборудования, тепловых насосов с созданием 21 нового рабочего места. Компания «Гала» запускает в Чусовом производство щебня из твердых пород, используемого в производстве асфальтобетона, и планирует создать 23 новых рабочих места.

По данным краевого правительства, на ТОСЭР «Чусовой» реализуют инвестиционные проекты десять резидентов. Это ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио Рус», ООО «Стройсервис», ООО «Экотоп», ООО «Швейная фабрика РК», ООО НПК «Базальт-Инвест», ООО «Металлопласт», ООО «Чусовские минеральные удобрения» и ООО «Чусовская швейная фабрика „Перспектива“». Резидентами создано 432 новых рабочих места. Напомним, ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.