Павел Дацюк переходит в «Автомобилист»

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк переходит в екатеринбургский «Автомобилист». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Контракт рассчитан на один год. Ранее спортсмен объявил, что заканчивает выступления за петербургскую команду.

Хоккеист играл за СКА с 2016 года. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина, а в 2018-м в составе российской сборной по хоккею стал победителем Олимпиады. В 2001–2016 годах Дацюк играл за «Детройт Ред Уингз», выиграв за этот период три Кубка Стэнли. В январе 2017 его включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.