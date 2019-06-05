«Тенгри» не получила от госкомтуризма Башкирии оплату за демотур для китайских туроператоров

Арбитражные суды двух инстанций удовлетворили иск уфимского туроператора «Тенгри» к госкомитету по предпринимательству и туризму Башкирии. Ведомство обязано выплатить туркомпании 811 тыс. руб. за проведение в 2015 году ознакомительного тура по Башкирии для туроператоров из КНР. В стоимость выплат суд включил 582 тыс. руб. основного долга, 152 тыс. руб. — пени, 58,2 тыс. руб. суммы обеспечения госконтракта, а также 18,7 тыс. руб. судебных расходов.

Как следует из материалов дела, «Тенгри» в 2015 году выиграла тендер госкомтуризма на организацию демотура для китайских туроператоров по Уфе и республике. Стоимость контракта составляла 582 тыс. руб. В сентябре того же года компания направила в госкомитет отчет о проделанной работе и акт сдачи-приемки услуг. Однако заказчик отчет не принял, указав, что «Тенгри» нарушил условия и техническое задание госконтракта, в частности провел ознакомительный тур позже предусмотренного срока: не с 24 по 28 августа, а с 18 по 23 сентября. Удовлетворяя иск, суд отметил, что хотя при исполнении контракта были допущены «формальные нарушения», его цель — знакомство китайских туроператоров с республикой — в целом была достигнута.

Булат Баширов