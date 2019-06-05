В Ставрополе бывшему налоговому инспектору назначили штраф за взятку 100 тыс. рублей

Суд в Ставрополе рассмотрел уголовное дело бывшего главного государственного налогового инспектора отдела одной из налоговых инспекций по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, 8 июня 2018 года инспектор, находясь в автомобиле, получил от индивидуального предпринимателя 100 тыс. руб. за непроведение проверки в сфере налогового законодательства и общее покровительство. Обвиняемому назначили 800 тыс. руб. штрафа. Кроме того, он два года не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кристина Федичкина