В Ставрополе букмекерскую контору оштрафовали на полмиллиона рублей за нахождение рядом с автошколой

Суд в Ставрополе назначил букмекерской конторе ООО «Ф.О.Н.» штраф 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установил суд, букмекерская контора распологается в торговом центре «Маршал». В этом же здании расположена автошкола, считающаяся образовательным учреждением, что прямо запрещено законом. Фирма была признана виновной по ч. 4 ст. 14.1.1. КоАП РФ (осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Кристина Федичкина