В Имеретинской низменности Сочи сносят еще один многоквартирный дом

В Адлере стартовал снос незаконно построенного пятиэтажного многоквартирного дома. Демонтировать объект постановил суд. Истцом выступила администрация Сочи. Работы по сносу выполняет подрядная организация, привлеченная сочинской администрацией. Стоимость работ затем взыщут с собственника объекта.

Как сообщили в мэрии курорта, разрешение было выдано на строительство частного трехэтажного дома на одну семью площадью 335,3 кв. м по улице Хуторской. Когда застройщик начал возводить четвертый этаж, администрация обратилась в районный суд. Фемида признала право на 54-квартирный дом общей площадью 1688,9 кв. м, однако затем это решение было отменено апелляционной и кассационной инстанциями.

По данным сочинской администрации, застройщик не успел продать квартиры в незаконном доме.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в начале этой недели в Имеретинской низменности приступила к сносу трехэтажного жилого дома по улице Нижнеимеретинской. Всего в перечне крупных объектов капитального строительства в Сочи, которые суд постановил снести, на сегодняшний день находится более 50 адресов.

Василий Хитрых