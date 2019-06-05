На Среднем Урале возбудили уголовное дело из-за размещения куриного помета

Свердловское следственное управление СКР возбудило уголовное дело после обнаружения незаконной свалки куриного помета недалеко от поселка в Нижнесергинском районе. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных отходов).

Следователи считают, с лета 2018 по март 2019 года работники одной из птицефабрик оставляли помет около поселка, но документов на право размещать отходы на данном участке у них не было. В СКР уточнили, что куриный помет относится к третьему классу опасности отходов.