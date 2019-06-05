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Фото: Александр Мурашкин

Виктория Толстоганова, Дарья Михалкова, Ингрид Олеринская и другие на презентации новой коллекции Fabiana Filippi

В свежеоткрывшемся Belka Gastrobar на Петровке прошла презентация осенне-зимней коллекции итальянского модного дома Fabiana Filippi. Среди гостей прохаживались модели в образах из коллекции, а гости тут же делились впечатлениями от увиденного — марка значительно переработала свой подход к дизайну и очевидно сделала ставку на поколение миллениалов: в обычно сдержанной природной палитре появились яркие цвета (фуксия, горчичный), также обратила внимание на себя смелая отделка перьями и мехом.

Презентация вышла образцово-светской. Познакомиться с новой коллекцией пришли: Виктория Толстоганова, Дарья Михалкова, Мари Коберидзе, Ингрид Олеринская, Ольга Томпсон, Люда Никишина, Валерия Гай-Германика, Эва Вострокнутова и другие.

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