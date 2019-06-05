В Ростовской области от укусов клещей за неделю пострадали около 550 человек

По состоянию на 4 июня в медучреждения Ростовской области с начала года после укусов клещей обратилисб более 3,4 тыс. человек, из них почти 1,2 тыс. — дети до 14 лет. Из общего числа около 550 человек пострадали в период с 28 мая по 4 июня. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как сказано в сообщении ведомства, максимальное число укушенных зафиксировано в Ростове (520), Таганроге (217), Волгодонске (196), Сальском (207), Песчанокопском (157), Неклиновском (115) районах.

Зарегистрировано 18 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. При исследовании клещей, снятых с крупного роготого скота в Новошахтинске, Октябрьском, Морозовском, Песчанокопском, Пролетарском, Орловском районах обнаружен вирус ККГЛ. Местных жителей просят быть внимательными при выходе на природу и сразу отсоединять присосавшихся клещей.

Кристина Федичкина