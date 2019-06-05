Удмуртия улучшила позиции в экологическом рейтинге регионов России

Удмуртия заняла 22 место в «Национальном экологическом рейтинге регионов России» по итогам весны 2019 года. В рейтинге по итогам зимы 2018-2019 года республика занимала 24 место.

Лидерами рейтинга стали Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай, Белгородская область и Москва. На последних местах расположились Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области.

В основу расчета рейтинга брались оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах за обозначенный период. При его составлении учитывались обращения граждан и контролирующих органов, мониторинг сообщений в СМИ, информация от региональных групп волонтеров и местных властей, а также данные от общественных организаций и инициативных групп граждан.