Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост мэра Копейска

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Копейска допустила до депутатского голосования двух претендентов – и.о. главы города Андрея Фалейчика и заместителя мэра Чебаркуля Юрия Заневского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурсная комиссия оценивала выступления десятерых кандидатов на пост мэра Копейска. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», документы на участие в конкурсе подали: директор ООО «Эталон» Алексей Виноградов, депутат горсобрания от «Справедливой России» Григорий Жаднов, председатель экологической организации «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин, замглавы Чебаркуля Юрий Заневский, юрист, пенсионер МВД Георгий Невский, учитель истории Данил Плотников, гендиректор ООО «Уралмаштрейд» Андрей Соснин, руководитель ООО «Абсолют» Анатолий Тимофеев, врио главы Копейска Андрей Фалейчик, гендиректор ООО «Крона-Сервис» Роберт Шаерман. Претендентам предлагалось представить свое видение концепции социально-экономического развития города и ответить на вопросы членов комиссии.

«Работа комиссии прошла достаточно слаженно. Решение единогласное, сомнений никаких нет. Депутатам рекомендованы для избрания Андрей Фалейчик и Юрий Заневский. Большинство кандидатов подошли к защите программ очень добросовестно, с пониманием целей и задач, с пониманием всех рисков», - отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Внеочередная сессия собрания депутатов Копейска, на которой пройдет тайное голосование за кандидатов на пост мэра, состоится 14 июня.

Напомним, предыдущий мэр Копейска Владимир Можин 25 марта объявил о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. На этом посту он проработал два года.