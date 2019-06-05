На Дону местных жителей подозревают в незаконной трансляции 20 телеканалов

В Новочеркасске в двоих местных жителей возбудили уголовное дело о нарушении авторских прав (п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, подозреваемые незаконно транслировали в городе по сети кабельного телевидения ООО «Коммуникации связи» около 20 российских и иностранных телеканалов. Ущерб от их действий компаниям-правообладателям оценивают в 6 млн руб. Дома у подозреваемых изъяли технику, с помощью которой велась трансляция.

Кристина Федичкина