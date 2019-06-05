«Башинформсвязь» направит на дивиденды «Ростелекому» половину прибыли за 2018 год

ПАО «Башинформсвязь» по результатам 2018 года планирует направить на выплаты дивидендов «Ростелекому» половину чистой прибыли, или 774,37 млн руб. Рекомендации совета директоров были сформулированы на заседании 29 мая. Чистая прибыль ПАО в прошлом году составила 1,55 млрд руб., что в 1,8 раза больше показателя прибыли за 2017 год. На выплаты по привилегированным акциям планируется направить 22,75 млн руб. — из расчета 0,63 руб. на каждую акцию, на выплаты по обыкновенным акциям 751,63 млн руб. — из расчета 0,79 руб. на бумагу. Вторую половину прибыли — в размере 774,12 млн руб. предлагается оставить не распределенной.

По результатам 2017 года «Башинформсвязь» также направляла на выплаты акционеру около 50% прибыли, суммарно 448,8 млн руб. Вторая половина (449,6 млн руб.) оставалась нераспределенной.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи Башкирии. Развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом «Баштел».

Ирина Самойлова