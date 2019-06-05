Компания Legenda купила бывший хлебозавод на Васильевском острове за 430 млн рублей

Петербургский девелопер Legenda Intelligent Development приобрел у финской хлебопекарной компании «Фацер» бывший хлебзавод на 20-й линии Васильевского острова, 19. Сумма сделки составила 430 млн рублей, сообщает АБН.

Как следует из договора купли-продажи, застройщику передаются участок земли в 0,64 га, а также расположенные на нем здания. Что именно планируется построить на данной территории, пока неизвестно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания Legenda к 2022 году намерена возвести новый жилой комплекс на месте демонтированного здания завода «Петмол» (бывший Ленинградский молочный завод №1) на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала.