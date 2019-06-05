Свердловская область заняла последнее место в рейтинге «Зеленого патруля»

Общественная организация «Зеленый патруль» назвала Свердловскую область самым загрязненным регионом России по итогам весны. Ямало-Ненецкий автономный округ среди 85 регионов на 48 месте, Ханты-Мансийский автономный округ — на 69, Тюменская область — на 20, Курганская область — на 66, а Челябинская область — на 84.

Вчера на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что «никто не строит иллюзий, что у нас все хорошо». «Мы знаем, что мы исторически промышленный регион, знаем о накопленных экологических проблемах. Постепенно идем к улучшению качества жизни населения»,— добавил он.

По словам члена экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлии Корнеевой, Свердловская область находится в достаточно хорошем состоянии по внедрению «зеленых» технологий относительно других регионов: «Это нормально. У нас развитая промышленность, образованы кадры, высокий образовательный уровень, наука. Все это реально внедряется. Реально существует и переработка накопленного ущерба, снижение текущего».

«Национальный экологический рейтинг регионов РФ» составляется «Зеленым патрулем» совместно с союзом «Национальный экологический корпус». Публикуется четыре раза в год с 2008 года. Экологический рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, в том числе СМИ, органов власти, общественных организаций, экспертов, хозяйствующих субъектов и инициативных групп граждан.

Мария Арабей