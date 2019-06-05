Новосибирская область снизила свои позиции в национальном экологическом рейтинге

В экологическом рейтинге регионов по итогам весны 2019 года Новосибирская области снизила свои позиции на 5 пунктов, заняв 40 позицию. Также снизили свои позиции в рейтинге Томская область (-1, 29 место), Омская область (-2, 75 место). В числе регионов с наихудшими позициями оказался Красноярский край (-1, 80 место). В тоже время самыми чистыми регионами Сибири стали Алтайский край, республика Алтай (2 и 3 место в рейтинге соответственно).

Национальный экологический рейтинг публикуется общественной организацией «Зеленый патруль» с 2008 года. При формировании расчетов рейтинга учитываются данные контролирующих органов, публикации в СМИ, информация региональных групп волонтеров, обращения граждан и т.д

Оксана Павлова