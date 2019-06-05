Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы. Стартовая цена лота определена в размере 5,7 млрд руб., говорится в сообщении компании.

«Стартовая цена лота определена в размере 5671 млн руб., “шаг аукциона” установлен в 15 млн руб. Сбор заявок на участие продлится в течение 90 дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на электронной торговой площадке и завершится 29 августа 2019 года»,— заявили в «Галс-Девелопмент».

Как ранее сообщал “Ъ”, новым владельцем объекта может стать китайская Sichuan Railway Investment Group (SRIG). В пресс-службе «Галс-Девелопмент» подтвердили “Ъ” факт продажи «Пекина», добавив, что с покупателем уже подписан договор. Стоимость сделки не разглашается

Подробнее — в публикации “Ъ”.