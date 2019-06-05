В Оренбуржье уничтожили партию сыра из Украины

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области в районе пункта пропуска МАПП «Сагарчин» Акбулакского района на российско-казахстанской границе не допустило ввоза на территорию России из Казахстана партии сыра. Запрещенная в России продукция была произведена на Украине, сообщили в надзорном ведомстве.

Партия сыра весом 16 кг была обнаружена в одном из автомобилей. В соответствии с маркировкой на упаковке, молочная продукция произведена в Запорожской области Украины. Сыр перевозился без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции животного происхождения.

Сыр производства Украины запрещен к ввозу на территорию Российской Федерации с августа 2014 года, так как эта страна входит в список государств, в отношении которых введены специальные экономические меры. В частности, запрещен ввоз отдельных видов украинской сельскохозяйственной продукции.

Запрещенная к ввозу партия сыра была изъята из оборота и уничтожена.

Андрей Сазонов