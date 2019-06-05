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Дебиторку ООО «Кубань Инвест» на сумму 405 млн рублей не удалось продать на торгах

Конкурсный управляющий ООО «Кубань Инвест» Вера Бондаренко не смогла реализовать на публичных торгах право требования банкрота к должникам на общую сумму 405 млн руб. Начальная цена лота составляла 176,8 млн руб. и могла снизиться в процессе аукциона на 50%. Торги признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества заявок, сообщается в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», строительная компания «Кубань Инвест» зарегистрирована в Краснодаре в 2009 году. Ее стопроцентным владельцем значился Денис Морозов. При выручке в 376,5 млн руб. 2016-й финансовый год общество закончило с убытком 46,7 млн руб. По состоянию на 1 октября 2017 года кредиторская задолженность ООО «Кубань Инвест» составляла 2 млрд руб., основных средств у должника нет (все имеющиеся деньги — дольщиков), а дебиторская задолженность оценивалась в 1,5 млрд руб. и по заявлению застройщика была нереальной к взысканию.

Конкурсный управляющий ООО «Кубань Инвест» Николай Комков ранее сообщал „Ъ-Кубань“, что застройщик построил по улице Заполярная, 35 в Краснодаре двенадцать жилых домов от шести до девяти этажей. В настоящее время все дома сданы в эксплуатацию. По словам господина Комкова, незадолго до объявления застройщика банкротом у него появились признаки несостоятельности, в связи с этим руководство компании обязано было ввести процедуру добровольной ликвидации. Однако во время этой процедуры один из кредиторов подал на «Кубань Инвест» заявление в суд с требованием признать общество банкротом. Согласно документам краевого арбитражного суда, ООО «Кубань Инвест» было признано банкротом 1 ноября 2017 года. Сразу же было введено конкурсное производство ликвидируемого должника по упрощенной процедуре.

В середине мая этого года госпожа Бондаренко сообщила о продаже с торгов нежилых помещений по Заполярной, 35 общей площадью 1,6 тыс. кв.м, которые находятся в залоге. Они оценены в 14,5 млн руб. Аукцион также признан несостоявшимся по причнине недостаточного количества заявок.

Дмитрий Михеенко


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