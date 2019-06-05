В Оренбуржье введена в эксплуатацию очередная солнечная электростанция

В Соль-Илецком районе Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт. В субботу, 1 июня, объект начал отпуск электроэнергии в сеть, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт/ч. Этот показатель позволит избежать 6,5 тыс. т. выбросов углекислого газа и сэкономит 3,7 млн куб. м природного газа ежегодно.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и запустила Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую – 25 МВт, Чкаловскую – 30 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Всего в Оренбургской области на данный момент функционируют 11 солнечных электростанций мощностью от 5 до 60 МВТ. Их суммарная мощность составляет 235 МВт. По этому показателю Оренбуржье занимает лидирующие позиции в России.

Чкаловская солнечная электростанция (СЭС) была введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Крупнейший в России комплекс СЭС совокупной установленной мощностью 105 МВт был запущен в ноябре 2018 года. В состав фотовольтаического массива вошла СЭС мощностью 60 МВт в Сорочинском городском округе, а также СЭС на 45 МВт в Новосергиевском районе.

Андрей Сазонов