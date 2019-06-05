В Екатеринбурге будут судить руководство застройщика за хищение 500 млн рублей

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга вынесут приговор руководству компании-застройщика «Рубикон-Аэро Инвест» Владимиру Букину и Юрию Смирнягину, обвиняемым по уголовному делу о строительстве ЖК «Щербакова», дольщикам которого причинен ущерб на сумму более 500 млн руб. Им вменяют ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Им грозит до десяти лет колонии.

От действий руководства «Рубикон-Аэро Инвест» пострадали 138 человек и несколько организаций, с которыми обвиняемые заключали договоры долевого участия. По словам главы пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых, раскрытием преступления занимались сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и следователи.

«Для неотвратимости наказания органами внутренних дел была проделана масштабная работа. Проведен ряд судебных, бухгалтерских и строительных судебных экспертиз, очных ставок, допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов»,— рассказал глава пресс-службы. Также известно, что в одном из коммерческих банков фигуранты дела получили кредит на 60 млн руб., который, по версии следствия, они не вернули.

Ирина Пичурина