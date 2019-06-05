Депутаты ЗакСа проголосовали за обеспечение жильем бездомных

Граждане без определенного места жительства в Петербурге будут обеспечены жилой площадью не менее 6 кв. м на человека. Право на предоставление бесплатного жилья получат все петербургские бездомные, вставшие на учет в органы соцзащиты населения. Соответствующий законопроект «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» в среду, 5 июня, большинством голосов приняло Законодательное собрание города.

Напомним, авторами инициативы выступили депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Данную идею о предоставлении жилья бездомным ранее также поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.