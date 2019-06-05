ФАС нашла нарушения в тендерах управления дорог «Приуралье» на ремонт трассы М5

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание ФКУ «Управление дорог Приуралье» Росавтодора, обязав устранить нарушения при отборе подрядчиков строительства и реконструкции двух участков трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии. 20 мая структура «Росавтодора» планировала по итогам двух аукционов заключить с подрядчиками контракты стоимостью 6,14 млрд и 2,08 млрд руб.

С жалобой в ФАС обратилось подмосковное АО «Хотьковский автомост», которому аукционная комиссия отказала в допуске к участию в аукционах.

ФАС признала жалобу обоснованной, признав в действиях управления дорог «Приуралье» нарушение законодательства о контрактной системе. Служба обязала заказчика отменить итоги аукционов и назначить новую дату их проведения, внести изменения в материалы торгов, в частности, четко прописать виды и объем работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно.

По информации на сайте госзакупок, аукционы перенесены на 28 июня.

Оспоренные контракты Росавтодора предусматривают строительство и реконструкцию двух участков М5 общей протяженностью 19 км. Работы должны быть исполнены до 30 сентября 2022 года и до 30 сентября 2023 года соответственно.

АО «Хотьковский автомост» в мае получило контракт Росавтодора на строительство и реконструкции 19,6 км дороги М5 в Туймазинском районе стоимостью 9,64 млрд руб. Состав участников общество не раскрывает.

Майя Иванова