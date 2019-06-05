«ЛУКОЙЛ» пожаловался в УФАС на незаконное использование фирменного стиля копейскими АЗС

ПАО «ЛУКОЙЛ» направило заявления в челябинское УФАС России на незаконное использование его товарных знаков. По информации компании, две заправочные станции в Копейске используют в оформлении фирменное красно-белое сочетание цветов, размещают на стойках товарные знаки «Экто» и «Экто plus», на информационной стеле нанесен логотип, похожий на графический знак «ЛУКОЙЛа», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В заявлении указано, что АЗС, нарушающие права «ЛУКОЙЛа», расположены на улицах Темника и Федячкина в Копейске. Согласно информации на фискальных чеках, деятельность на данных автозаправках осуществляют ООО «Копейск Тур», ООО «Турбо-трэвел» и ООО «Дэльта Транс». Челябинское УФАС России в течение месяца примет решение о возбуждении дела по факту незаконного использования чужих товарных знаков.