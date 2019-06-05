Средний тариф на мобильную связь в УрФО с декабря подорожал на 5%

Стоимость среднего тарифа на мобильную связь выросла впервые с 2017 года, сообщается в отчете Content Review. Средний тариф в УрФО с декабря 2018 года по июнь 2019 года увеличился на 5% — с 201 до 211 руб. Урал оказался на втором месте по росту тарифа, уступив только Северо-Кавказскому федеральному округу, где динамика составила 8%. Однако итоговый размер оплаты среднего тарифа в УрФО оказался на первом месте по доступности связи. В число регионов с самой доступной связью вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

В отчете поясняется, что стоимость мобильной связи увеличилась из-за повышения НДС с начала года, отмена внутрисетевого роуминга (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства вступило в силу с 1 июня), а также прекращение ценовых войн операторов в регионах и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.

По мнению руководителя Content Review Сергея Половникова, ряд операторов «маскируют повышение цен скидками» для новых клиентов, например при оформлении новой сим-карты в салоне.

Рост тарифов подтверждают и данные Росстата, согласно которым цены за стандартный пакет с декабря по апрель выросли с 270,2 до 341,1 руб. Эксперты прогнозируют, что если операторы не станут вновь развязывать ценовые войны, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%.