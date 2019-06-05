С 7 июня заработает скоростной речной маршрут Самара – Ширяево

С 7 июня 2019 года заработает новый скоростной речной маршрут, связывающий Самару и Ширяево. Доставлять пассажиров будут суда на подводных крыльях «Восход», сообщили в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Скоростной маршрут будет действовать только по выходным. Утреннее отправление из Самары запланировано в 8:00 (MSK+1) по субботам и в 9:00 (MSK+1) по воскресеньям, в обратном направлении судно проследует в 9:45 (MSK+1). Вечерние рейсы будут отправляться в 17:30 (MSK+1). Из Ширяева в Самару можно будет уехать в 18:15 (MSK+1) по субботам и в 19:15 (MSK+1) по воскресеньям. Время в пути составит 45 минут. По маршруту также запланирована остановка на пристани Поляна им. Фрунзе. Также назначены дополнительные рейсы с пристани Поляна им. Фрунзе до Ширяева и в обратном направлении. По субботам судно «Восход» отправится из Ширяева в 8:45 (MSK+1), от пристани Поляна им. Фрунзе до Ширяева – в 9:15 (MSK+1). В воскресенье скоростной речной маршрут из Ширяева до пристани Поляна им. Фрунзе отправится в 18:15 (MSK+1), в обратном направлении – в 18:45 (MSK+1). Время в пути составит 25 минут.

Стоимость поездки на скоростном судне составит 400 руб.

Андрей Сазонов