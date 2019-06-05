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Виды города Задонск. Краеведческий музей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Алексей Щедров избран главой Задонского района Липецкой области

Депутаты совета Задонского района единогласно выбрали главой муниципалитета Алексея Щедрова, сообщили в райадминистрации. В статусе и.о. господин Щедров, ранее руководивший региональным управлением инновационной и промышленной политики, возглавил район в апреле после того, как пост по собственному желанию покинул Григорий Мосолов. Господин Мосолов руководил муниципалитетом с 2008 года. В 2018-м региональный штаб Навального рассказал о покупке районной администрацией компьютерного оборудования для школы в Задонске по ценам, превышающим рыночные в несколько раз. В феврале 2019 года региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации района при закупке компьютерной техники.

О перестановках в областной администрации читайте в материале “Ъ” «Подмосковный чиновник высадился в Липецке».

Александр Прытков


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