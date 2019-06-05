В Воронеже суд рассмотрит дело о мошенничестве с участием мнимых сотрудников департамента аграрной политики

Прокурор Коминтерновского района Воронежа Андрей Саликов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Максима Болтенкова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Михаил Болтенков в августе 2018 года «создал организованную преступную группу, в которую вошли двое его знакомых, возложив на себя роль организатора, руководителя, а также соисполнителя».

Как рассказали в прокуратуре, один из соучастников позвонил из Белгорода в воронежский автосалон «СКС-Лада» и, представившись начальником отдела снабжения департамента аграрной политики Воронежской области, сообщил о намерении ведомства купить две «Нивы Шевроле». «При этом злоумышленник заверил, что средства для оплаты стоимости автомобилей поступят на лицевой счет ООО "СКС–Лада" в течение десяти дней из бюджета области»,– добавили в прокуратуре. По версии следствия, после получения по электронной почте документов для заключения сделок Михаил Болтенков внес в них реквизиты департамента, изготовил от его имени доверенности, и заверил документы вымышленной подписью и печатью. В сентябре 2019 года два «непосвященных в преступные планы» водителя эвакуаторов «по поддельным документам получили автомобили, которые перевезли в Курскую область, где передали похитителям». Ущерб автосалона превысил 1,5 млн руб. По данным следствия, аналогичным образом Михаил Болтенков совершил еще четыре преступления.

О мошенничестве в другом автосалоне макрорегиона, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Глава "Модуса" выехала из уголовного дела».

Александр Прытков